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OGM: 9 ildeki tüm yangınlar söndürüldü

OGM: 9 ildeki tüm yangınlar söndürüldü

Orman Genel Müdürlüğü, yurdun dört bir yanındaki 9 ilde başlayan yangınların kontrol altına alındığını ve Tunceli'nin 5 bölgesindeki yangınların tamamının söndürüldüğünü bildirdi.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 09:29
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 09:36
OGM: 9 ildeki tüm yangınlar söndürüldü

OGM'den yangınlara ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, 'Tunceli Pülümür ve Nazımiye'de devam eden yangınlar, kontrol altına aldı. Ayrıca İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Adana, Kars, Muğla başta olmak üzere yaşanan 14 orman ve 11 kırsal alan yangınının tamamı kontrol altına alındı' ifadelerine yer verildi.

2 HELİKOPTER VE 1 UÇAK KULLANILDI
Tunceli'de kontrol altına alınan yangınlara ilişkin ise, 'Tunceli ili Hozat ilçesi Hozat Ovacık arasındaki özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda yaşanan ve tamamı kontrol altına alınan yangınlara toplamda 2 helikopter, 1 uçak, işletme müdürlüğümüze ait 5 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 60 personel ile müdahale edildi.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YAŞANMADI
Son olarak Pülümür ve Nazımiye'deki yangınlara müdahalelerde arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 km yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açtı. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınların tamamı yangın söndürme ekiplerimizin üstün çabası ile söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.' denildi.


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