Nerede bu paralar Ekrem bey?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun milyarlarca lira tutarında kredi çekmesine rağmen tek bir projeyi dahi nihayetlendirmediği ortaya çıktı. Ulaşım bazlı projelerle kredi çeken ve İstanbulluyu borç batağının içine çeken İmamoğlu'nun şu ana kadar sıfırdan başlayıp bitirebildiği tek bir projesinin olmadığı belirlendi. 126 adet metro aracı alımı için 133 milyon Euro, 68 adet vagon alımı için 83 milyon Euro, 120 adet metro aracı alımı için 100 milyon Euro, 24 adet ilave vagon alımı için 22 milyon Euro kredi çekildiği bildirildi. Yine İmamoğlu'nun onayıyla Ataköy-İkitelli Metro projesi için 338 milyon Euro, Ümraniye Göztepe Metro projesi için 175 milyon Euro, Kaynarca-Tuzla Metro projesi için ise 86 milyon Euro kredi çekilmesine rağmen tek bir hattın bile bitirilemediği öğrenildi. Haliç'in kıyısına yapılan arıtma tesisini ucuz şovlarla iptal eden İmamoğlu'nun Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Yapım Projesi için de 318 milyon dolar kredi çektiği kaydedildi.



Kredi çekiliyor projeler bitmiyor



Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skandallarıyla gündemden düşmeyen İmamoğlu kadim şehri adım adım iflasa sürüklüyor. Şu ana kadar tek bir projeyi dahi bitiremeyen İmamoğlu, milyarlarca Euro tutarındaki kredileri 16 milyon vatandaşımızın omuzlarına yüklüyor. Her geçen gün İstanbul ulaşımı keşmekeş bir hal alırken, ulaşım bazlı projeleri bahane ederek kredi çeken İmamoğlu, tek bir projeyi bile bitirememesiyle dikkat çekiyor. İBB 2020 Faaliyet raporundaki veriler İmamoğlu'nun astronomik rakamlardaki kredileri çekmesine rağmen ortaya hiçbir sonuç koyamadığını da gözler önüne seriyor. İmamoğlu'nun onayıyla; 126 adet metro aracı alımı için 133 milyon 899 bin 749 Euro, 68 adet vagon alımı için 83 milyon 158 bin 165 Euro kredi çekilmiş.



Yüz milyonlarca Euro borç



Ulaşımı dizayn etmeye bahanesiyle, 120 adet metro aracı alımı için 100 milyon 88 bin Euro kredi çeken İmamoğlu, 24 adet ilave vagon alımı için 22 milyon 40 bin Euro kredi daha çekmiş. AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının tünellerini betonla kapatan İmamoğlu, yeni metro hatırları için de krediye başvurmuş. Ataköy-İkitelli Metro projesi için 338 milyon 272 bin Euro, Ümraniye Göztepe Metro projesi için 175 milyon Euro, Kaynarca-Tuzla Metro projesi için ise 86 milyon Euro kredinin çekilmesi için onay vermiş. Şu ana kadar yüz milyonlarca Euro tutarında kredi çeken İmamoğlu'nun tek bir hattı bitirip hizmete alamaması da manidar bulunuyor.



Geleceğimiz ipotek altında



Yerel seçimler öncesinde “İstanbul'un kaynakları kendine yeter” diyen İmamoğlu, kredi çekiminde bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Göreve geldiği ilk günlerde popülist bir tavırla ‘Temel atmama' töreni düzenleyen ve Haliç'in kıyısına yapılacak olan ileri biyolojik arıtma tesisini iptal eden İmamoğlu, benzer bir proje için de kredi çekiyor. Katı atık yakma ve enerji üretim tesis yapım projesi için 318 milyon 126 bin 167 dolar kredi çeken İmamoğlu, İstanbullunun geleceğini ipotek ediyor.