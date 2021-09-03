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Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 00.12'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 8.92 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 00:28
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 00:28
Muğla'da korkutan deprem!

AFAD'dan elde edilen verilere göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 00.12'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 8.92 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte deprem dair tüm detaylar...

Büyüklük : 4.2 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 40.74 km. Datça (Mugla)

Tarih-Saat : 03.09.2021, 00:12:53 TSİ

Enlem : 36.3986 N

Boylam : 27.0781 E

Derinlik : 8.92 km


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