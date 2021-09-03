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İstanbul’un sivrisinek üreme haritası

İstanbul’un sivrisinek üreme haritası

Gittikçe büyüyen bir sorun haline gelen sivrisineklerin üreme alanlarını gösteren harita yayınlandı. Kentte 193 bin aktif üreme alanı tespit edildi.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 11:43
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 11:51
İstanbul’un sivrisinek üreme haritası

İstanbul'da, Asya Kaplan sivrisineği popülasyonu, tehlikeli olabilecek boyutta artış gösterdi.

Bazı bölgelerde halk pencere açamamaktan şikayet ederken, sineklerin en çok çocuklar da iltihaplı yaralar açması dikkat çekti.

İstanbulluların artan şikayetleri üzerine, kentte var olan sivrisineklerin üreme alanlarına ilişkin çalışmalar yapıldı.

Ortaya çıkan sivrisinek üreme haritasında, 193 bin aktif üreme alanı tespit edildi.

EN ÇOK SİVRİSİNEK GÖRÜLEN İLÇELER

En çok sivrisinek görülen alanlar, kendi içinde kırsalı olan bölgeler oldu.

İlçe olarak Beykoz, Sarıyer, Silivri Çatalca, Büyükçekmece, Şile, Ümraniye öne çıktı.

DURGUN SU ÜREME KAYNAĞI

Durgun su olarak tabir edilen alanların hepsi, sivrisineklerin üremesi için kaynak oluştururken, çiçek saksılarının altına konulan suluklar, atık araç lastikleri, mezarlarda bulunan kuş sulukları ve süs havuzları ise üremeye en çok etki eden yerler oldu.

Atık araç lastiklerinde yağmur sonrası biriken suların, sivrisinek oluşumuna etki ettiği belirlendi.

YÜZDE 80'İ İNSAN ELİYLE OLUŞTU

Üreme kaynağı olarak belirlenen alanlarının yüzde 80'i, insan eliyle oluşturulmuş alanlar olarak kayda geçti.


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