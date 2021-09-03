İstanbul Küçükçekmece'de İSKİ ekipleri sokakta kazı yaparken doğal gaz borusunu patlattı

İstanbul'da İSKİ ekiplerinin su borularını patlatıp yolları göle çevirmesi İETT otobüslerinin arızalanması sık sık yolda kalması ve üst üste yapılan kazaların ardından İBB şirketlerinin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece'de, İSKİ ekipleri sokakta çalışma yaptığı sırada doğal gaz borusu patladı. Sokakta kısa süreliğine panik yaşanırken, olay yerine doğal gaz ekipleri sevk edildi.