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İstanbul Küçükçekmece'de İSKİ ekipleri sokakta kazı yaparken doğal gaz borusunu patlattı

İstanbul Küçükçekmece'de İSKİ ekipleri sokakta kazı yaparken doğal gaz borusunu patlattı

İstanbul'da İSKİ ekiplerinin su borularını patlatıp yolları göle çevirmesi İETT otobüslerinin arızalanması sık sık yolda kalması ve üst üste yapılan kazaların ardından İBB şirketlerinin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece'de, İSKİ ekipleri sokakta çalışma yaptığı sırada doğal gaz borusu patladı. Sokakta kısa süreliğine panik yaşanırken, olay yerine doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 13:20
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 13:27
İstanbul Küçükçekmece'de İSKİ ekipleri sokakta kazı yaparken doğal gaz borusunu patlattı

Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Okul Sokak'ta yaşandı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde sokakta çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri doğalgaz borusunu patlattı.

Sokakta kısa süreliğine panik yaşanırken, olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağı şeritle kapatarak güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri de doğalgazı keserek borunun onarımını yaptı.


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