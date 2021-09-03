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Yaşam
İstanbul'da can pazarı! Ölü ve yaralılar var...

İstanbul'da can pazarı! Ölü ve yaralılar var...

İstanbul Kasımpaşa'da bulunan bir otobüs durağına hafif ticari araç daldı. Durakta bekleyen kişilerden yaralananlar olduğu belirtildi.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 13:21
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 13:29
İstanbul'da can pazarı! Ölü ve yaralılar var...

Beyoğlu, Kasımpaşa'da hafif ticari araç, otobüs durağına daldı. Feci kazada Suzan Metin ölürken, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Araç sürücüsü E.G. gözaltına alınırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 10.10 sıralarında Kasımpaşa, Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü E.G., yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durakta bekleyenlerden 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suzan Metin hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü E.G. gözaltına alındı.



KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen araç, durağa dalıyor. Durakta oturanlardan bazısı yere düşüyor. Çevredekiler kaza yerine koşarken, işyerindekiler de büyük korku yaşıyor.



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