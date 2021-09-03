İşçilere PCR testi şartı!

.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebileceği duyuruldu.



Söz konusu yazıda, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatıldı.



Aynı zamanda işverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istendi. Test sonuçları işyerinde kayıt altında tutulacak.



AŞI OLMAYAN İŞÇİ COVİD-19 OLURSA OLASI SONUÇLAR DEĞERLENDİRİLECEK



Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmeli.



Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir ifade dikkat çekiyor. Buna göre Bakanlık, 'Aşı olmayan çalışanlara Covid-19 tanısı konması durumunda iş ve sosyal güvenlik açısından olası sonuçlar işçilere bildirilmelidir' açıklamasında bulundu.