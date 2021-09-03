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Görüntüler endişelendirdi! 'Denize girmeyin' uyarısı!

Görüntüler endişelendirdi! 'Denize girmeyin' uyarısı!

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ sahilinde dün görülen petrol atıkları sonrası temizlik çalışması başlatıldığını duyurarak, vatandaşların atıkların görüldüğü bölgelerde denize girmemesi uyarısında bulundu.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 12:01
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 12:11
Görüntüler endişelendirdi! 'Denize girmeyin' uyarısı!

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, '24 Ağustos'ta Suriye'deki bir rafineriden sızan yaklaşık 15 bin ton petrol Samandağ sahilimize de maalesef ulaşıyor.

Ulaştırma Bakanlığı ve Liman Başkanlıklarının açıklarda temizleme çalışmaları sürüyor.



Büyükşehir ekiplerimiz sahilde temizliği yapıyor ancak halk sağlığı açısından kirlilik görülen noktalarda vatandaşlarımızın denize girmemesi ve dikkatli olması önemle rica olunur' denildi.



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