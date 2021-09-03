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Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri mesajı

Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Diyarbakır Anneleri'ne bir mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan paylaştığı videolu mesajda "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 22:01
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 22:01
Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Diyarbakır Anneleri'ne bir mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan paylaştığı videolu mesajda "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum." ifadelerine yer verdi


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