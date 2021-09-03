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Erdoğan'a Güneysu'da sevgi seli!

Erdoğan'a Güneysu'da sevgi seli!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan programı kapsamında Rize'ye gitti. Burada yaptığı ziyaretlerden sonra evine gitmek için aracına geçen Başkan Erdoğan kendisine sevgi seli gösteren vatandaşlarla sohbet etti. Öte yandan bölgede bulunan küçük çocuklar ise Başkan Erdoğan'a 'Tayyip dede' diyerek seslendi.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 23:46
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 23:47
Erdoğan'a Güneysu'da sevgi seli!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İyidere- İkizdere Karayolu ile Hurmalık Tünel Projeleri ve bağlantı yolları açılış töreni sonrası Tulumpınar köyünde, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ı evinde ziyaret etti. Erdoğan ziyaretin ardından Güneysu AK Parti İlçe Başkanlığı'nı geldi. Burada basına kapalı partililerle bir araya gelen Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlar ile görüştü. Başkan Erdoğan daha sonra geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.


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