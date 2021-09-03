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Ekonomi
Enflasyon verisi sonrası kira artış oranı belli oldu: Kira artışı neye göre yapılır?

Enflasyon verisi sonrası kira artış oranı belli oldu: Kira artışı neye göre yapılır?

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira zammı Eylül ayı için yüzde 15,78 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? Haberin detayında...

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 11:40
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 11:45
Enflasyon verisi sonrası kira artış oranı belli oldu: Kira artışı neye göre yapılır?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Eylül ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu.

TÜİK AÇIKLADI: EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 15,78 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Eylül ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Eylül ayı için yüzde 15,78 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %15,78

Eylül Ayı Kira Zammı Tutarı: 157,8 TL

Eylül Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.157,8 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Eylül ayında ödeyeceği kira zammı 157,8 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.157,8 TL lira olarak gerçekleşecek.


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