CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel: HDP’nin ne suçu var?

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, HDP'nin savunma için ek süre talebini kabul etti. HDP'nin ön savunmasını vermesi için 60 gün, hakkında siyasi yasak istenenlerin ön savunmasını hazırlaması için ise 30 günlük süre verildi.



HDP'Yİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Bu gelişmeye ilişkin CHP'den gelen açıklamada, HDP'nin suçsuz olduğu savunuldu.



NE SUÇU VAR HDP'NİN?

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında AYM'nin HDP kararını değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, 'Nabız tutuyorlar bu kararla. HDP'nin ne suçu var ya? Somut bir suçlama yok' ifadelerini kullandı.