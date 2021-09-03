Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının ilan edileceği törene katıldı. Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Geçmişte 30 civarında olan sınıf mevcutlarımız artık 22 ortalama ile OECD seviyesindedir.



Hükümete gelirken eğitimi hedeflerimizin en önüne almıştık. Eğitime ayırdığımız bütçeyi kurumlarımız arasında en tepeye çıkardık.



Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.



AB'nin bu konudaki raporuna göre; öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke Türkiye'dir.



