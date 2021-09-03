20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklanıyor! Başkan Erdoğan'dan törende önemli açıklamalar

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende ilan edildi. Erdoğan, sonuçlar belli olmadan önce salonda bir konuşma gerçekleştirdi, yüz yüze eğitim mesajı verdi. Erdoğan, "



Erdoğan, "Çocuklarımız 1.5 yıldır okulda akranları ve öğretmenleri ile olamadılar. Salgın hala devam ediyor. Ama çocuklarımızı okuldan uzakta tutma lüksümüz kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi öğretimi vermekte kararlıyız." dedi.



Başkan Erdoğan'ın butona basması ile 20 bin öğretmenin atama sonuçları resmen belli oldu.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Geçmişte 30 civarında olan sınıf mevcutlarımız artık 22 ortalama ile OECD seviyesindedir.



Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık. Ortalama sınıf mevcudumuz 22 ile OECD ortalaması civarında. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarında.



Hükümete gelirken eğitimi hedeflerimizin en önüne almıştık. Eğitime ayırdığımız bütçeyi kurumlarımız arasında en tepeye çıkardık.



Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.



AB'nin bu konudaki raporuna göre; öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke Türkiye'dir.



Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşarken bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında. Türkiye'deki öğretmenler en az stres yaşayan öğretmenlerin başındadır.



Büyük yatırımlarla okulalrımızın fiziki ve teknolojik yapılarını da oldukça geliştirdik. Okullarımızın tamamını bilgisayar laboratuvarları, kütüphaneler ile donattık.



Çocuklarımızın uzaktan eğitime erişimini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttık. Çocukların eğitimine destek olmak, ailelere kolaylık sağlamak için attığımız en önemli adımlardan biri de ders kitaplarını ücretsiz yapmamızdır.



Bunlarla kalmadık, kalmıyoruz. Öğretmenlerimizin durumlarını ve okullarımızın altyapılarını güçlendirmeye çalışıyoruz.



Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta, eğitimin kalitesini artırmaktır. Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsur öğretmenlerdir. Sizin öğrencilerinizi en güncel bilgilerle donatırken, kendinizi donatmanız da şarttır.



YÜZ YÜZE EĞİTİM MESAJI: OKULLARIMIZI AÇIK TUTMAKTA KARARLIYIZ



Çocuklarımız 1.5 yıldır okulda akranları ve öğretmenleri ile olamadılar. Salgın hala devam ediyor. Ama çocuklarımızı okuldan uzakta tutma lüksümüz kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi öğretimi vermekte kararlıyız.



Çocuklarımızı pazartesi günü okulları ile buluşturuyoruz. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak yılı tamamlayacağız.













