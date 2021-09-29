Reflüye ne iyi gelir? Reflü belirtileri nelerdir?



Reflü, tipik ve atipik olmak üzere 2 farklı şekilde meydana gelebilir. Sıklıkla karşılaşılan tipik reflü sonrasında pek çok insan vücudunda ters giden olayların olduğunu fark eder. Bu fark edişle birlikte tespit edilen reflünün ilk aşamada fark edilmesi tedavi süreci açısından odlukça önemlidir. Bireyin günlük yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren reflü belirtileri nelerdir? İşte reflüye iyi gelen yiyecekler…





Reflü Nedir?



Reflü Belirtileri Nelerdir?



Reflü Tedavisi Nasıldır?



Reflüye Ne İyi Gelir?



Reflü Olanların Diyeti Nasıl Olmalı?



Mide suyunun sık sık ağza gelmesi, mide salgılarının yemek borusunu rahatsız etmesi sonrasında pek çok insan reflü nedir? sorusunu araştırıyor. Günümüzde milyonlarca insanda bulunan reflü hastalığı; asit, safra ve mukustan oluşan mide salgısının yemek borusuna ve ağza kadar gelmesidir. Ağza gelen acı tat ile kendini gösteren hastalık boğazda yumru, göğüs ağrısı gibi çeşitli şikayetlere sebep olabilir.Reflü hastalığı tipik ve atipik semptomlar olarak 2 başlık altında incelenebilir. Oldukça sık karşılaşılan tipik reflü belirtileri arasında; midede yanma, ekşime, ağızda acı bir tat hissedilmesi, göğüste ağrı veya yediklerinin geri çıkması görülür.Atipik reflü belirtileri ise genellikle kulak burun boğaz hastalıkları ile karıştırılır. Oldukça sık görülen atipik reflü belirtileri; sinüzit, kuru öksürük, ağız kokusu, seste kısılma veya diş çürümesi gibi bulgulardır. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göre reflü belirtileri;Mide ekşimesi ‐ yanmasıGöğüste yanma.Yenilen yemeğin ağıza geri gelmesi.Kilo kaybıAğıza acı‐ekşi su gelmesi.Ağız kokusu.Şişkinlik‐geğirme.Kronik farenjitReflü tedavisi genel anlamda bireylerin yaşam tarzını ve beslenme düzenini değiştirmesiyle başlar. Örneğin yemek yedikten sonra yatmamak, az ve sık beslenmek, gazlı ve alkollü içeceklerden uzak reflü tedavisi için oldukça önemlidir. Yine alanında uzman doktorlar hastalarından gelen reflü tedavisi nasıl yapılır sorusuna beslenmenin yanı sıra doktor kontrolünde ilaç kullanımının da gerektiği yönünde cevap vermiştir.Reflü hastalığı ile karşı karşıya kalan pek çok kişi reflüye ne iyi gelir diye soruyor. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göre• Uzun süre aç kalmamak,• Yemeklerin iyi çiğnenmesi, az ancak sık sık tüketilmesi,• Yemek sırasında sıvı alımı gerçekleştirilmemesi,• Yemekten yarım saat önce ya da yarım saat sonra sıvı tüketilmesi,• Gece yatmadan en az iki saat öncesinde yemek yemeği kesmek, tok karna uyumamak,Reflüye iyi gelen şeyler arasında yer alır. Bu yöntemler ile sizler de reflü problemini en aza indirgeyebilirsiniz. Peki,Reflü hastalığına sahip olan kişilerin beslenme ve uyku düzenine dikkat etmesi son derece önemlidir. Doktor kontrolünde gerçekleştirilen tedavi sürecinde reflü olanların diyeti nasılolmalı konusuna değinilmektedir. Reflü hastalığına sahip olan kişiler bazı yiyeceklerden uzak durmalıdır. İşte reflü olanların uzak durması gereken yiyecekler;• Baharatlı yiyecekler,• Alkollü içecekler,• Kahve,• Gazlı içecekler,• Yağlı gıdalar,• Çikolata,• Soğan, sarımsak,• TurşuReflü olanların uzak durması gereken yiyeceklerdir. Midede yanma hissini artıran bu yiyecekler reflünün verdiği rahatsızlık hissinin artmasına sebep olur. Bu sebeple reflü hastaları bu yiyeceklerin tüketimine dikkat etmelidir.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.