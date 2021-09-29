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Özgür Özel üç harflilerden bahsetti! CHP'liler küplere bindi

Özgür Özel üç harflilerden bahsetti! CHP'liler küplere bindi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir de bunların üç harflileri A -100'i BİM'i o su bu su geldiler. Ve her sokağa hatta bir başına bir sonuna yerleştiler. Neredeyse köylere kadar girdiler. Gerçekten böylesi haksız rekabetin olması mümkün değil. CHP olarak da söz veriyoruz, kayıt altında söz veriyoruz. İktidar olduğumuzda bu üç harflileri (marketleri), kene gibi yapışıp kanınızı emen bu üç harflileri de bu AVM’leri de bu şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var." dedi. CHP'liler bu açıklama sonrası çılgına döndü. Yine iktidara gelemeyeceklerini söyleyen muhalifler Özel'e sosyal medyada tepki gösterdi. Haberin detayları...

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:12
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:24
Özgür Özel üç harflilerden bahsetti! CHP'liler küplere bindi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bursa'da; Bursa Esnaf Sanatkar Odaları Birliği'nde esnafla bir araya geldi. Özel'e, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca da eşlik etti.

Küçük esnaftan alışveriş yapma çağrısında bulunan Özgür Özel 'CHP olarak da söz veriyoruz, kayıt altında söz veriyoruz. İktidar olduğumuzda bu üç harflileri (marketleri), kene gibi yapışıp kanınızı emen bu üç harflileri de bu AVM'leri de bu şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özel'in bu çıkışı gündem yaratırken, sosyal medyada 'Özgür Özel' başlığı Trend Topic oldu.

İşte Özel'e gelen tepkilerden bazıları

Popülist açıklamalar fayda getirmez.

Vizyona gel. Sadece şu demeç yüzde 2 oy kaybı.

Bakkal amcalar çok sevinir bu habere.

Özgür Özel bazen cidden bomboş konuşuyorsun.

CHP'den soğuyorum ya bu nasıl açıklamalar.

Hukuken de siyaseten de yapamazsınız.

Zerre akılları yok yemin ederim. Şu adamın ne işi var partide ekonomi mi biliyor yani eczacı değil mi bu.

CHP bu söylemlerle mevcut seçmenini başka partilere kaçıracak.

Çok hatalı bir açıklama.

Adam sanki kışla taşıyor.


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