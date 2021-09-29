MSB duyurdu: İKA'lar göreve hazır!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Muharebede, her türlü harekâtta girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelere emniyetli bir şekilde girilebilmesi, gözetlenebilmesi ve müdahale edilebilmesini sağlayan İnsansız Kara Araçları'nın (İKA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandığını açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı ve bir de İKA sisteminin özelliklerinin anlatıldığı infografik paylaşıldı.



