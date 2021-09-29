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MSB duyurdu: İKA'lar göreve hazır!

MSB duyurdu: İKA'lar göreve hazır!

MSB, muharebelerde düşman unsurlarının gözetlenebilmesi ve müdahale edilemeyen bölgelere emniyetli bir şekilde girilebilmesini sağlayacak İKA'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:43
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:46
MSB duyurdu: İKA'lar göreve hazır!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Muharebede, her türlü harekâtta girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelere emniyetli bir şekilde girilebilmesi, gözetlenebilmesi ve müdahale edilebilmesini sağlayan İnsansız Kara Araçları'nın (İKA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı ve bir de İKA sisteminin özelliklerinin anlatıldığı infografik paylaşıldı.


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