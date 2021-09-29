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Siyaset
Meral Akşener: Millet aç aç

Meral Akşener: Millet aç aç

Meral Akşener, itibardan tasarruf olmaz diyenlere tepki gösterince kendi kullandığı lüks makam aracı ve özel jet akıllara geldi.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 23:17
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 23:18
Meral Akşener: Millet aç aç

2023 yılında yapılacak seçimler için şimdiden hazırlıklara başlayan İyi Parti Lideri Meral Akşener, il gezilerine devam ediyor.

Akşener bugün ise Kırşehir'deydi.

İlde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İyi Parti Lideri Akşener, burada vatandaşlara seslendi.

Akşener, daha önce slogan haline getirdiği "Millet aç" sözlerini, bugün de yaptığı konuşmada yineledi

"İTİBARDAN TASARRUF OLMAZMIŞ HADİ ORADAN BE"

Hükümeti eleştirerek itibardan tasarruf yapılmadığını söyleyen Akşener, konuşmasında, "Şu insanların ağzına bir bakın. Dişi tam olan ne bir erkek ne bir kadın var bu ülkede. ‘İtibardan tasarruf olmaz'mış. Hadi oradan be… Millet aç!” ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN LÜKS ARACI VE ÖZEL JETLE GEZİLERİ

Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştirip, makam araçlarını hedef alan Akşener'in bu sözleri, kendisinin lüks taşıtlarla gezilerini bir kez daha akıllara getirdi.

İyi Parti Lideri'nin mevcut şartlarda kendisinin kullandığı makam aracı olan Audi A8 Long, piyasada fiyatı 3 milyon liranın üzerindeyken, il gezilerinde de özel jet kullanması kendisiyle bir kez daha çelişmesine neden oldu.


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