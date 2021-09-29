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Kuvvetli Yağış Geliyor!

Kuvvetli Yağış Geliyor!

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz'in doğu kıyılarındaki sağanağın kuvvetini artırarak yarın da etkili olması bekleniyor.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:29
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:36
Kuvvetli Yağış Geliyor!

eteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanağın, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırması ve yarın sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-85 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanağın da kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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