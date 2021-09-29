Göksu İmamoğlu’nun iddialarını ifşa etti





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetiminin 'engelleniyoruz' iddialarına ilişkin bilgi ve belgelerle açıklamada bulundu. Göksu yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanı olmadan önce, belediye meclis üyesiyken AK Parti'nin İstanbul için hazırladığı hizmetlerin hiçbiri için mecliste "Evet" oyu vermemiş ve İstanbul halkının hayatını kolaylaştıracak projeleri "Hayır" oyu ile adeta engellemeye çalışmıştı. İBB Başkanı olduktan sonra ise İstanbul'un yaşanamaz hale getiren İmamoğlu, şehri yönetebilmek için yeterli olmayan belediyecilik anlayışının sorumluluğunu üstlenmemek için bir bahane aramaya başladı" dedi.



ENGELLENİYORUZ İDDİALARININ ARKASINA SIĞINAN İMAMOĞLU'NUN GERÇEKLERİ



Göksu, İBB Başkanının engellenme iddialarının arkasına sığınma gerçeklerini ise şu şekilde açıkladı:



*CHP'li şirkete 2 milyar lira bütçe aktarılmasına rağmen bakımı yapılamayan otobüsler yollarda alev alıyor, yolcular otobanlarda otobüs itmeye zorlanıyordu!



*Avrupa'nın en büyük su artıma tesisinin inşaatı iptal ediliyor ve hemen ardından Marmara'yı müsilaj istila ediyordu!



*Halka ucuz su vaadiyle şov yaparak seçim kazanmasına rağmen koltuğa oturalı daha 1 sene olmuşken su zamlarını ardı ardına meclise getiriyordu!



*"Kimseyi işinden çıkarmayacağız," sözünü vererek seçim kazanıyor, koltuğa oturur oturmaz on binlerce insanı işten çıkarıp, yerlerine 45 bin yandaşı partizanca işe alıyordu. Elbette 45 bin insanın 5 milyar lirayı geçen maaş yükünü kaldıramayınca da İstanbul'u iflasın eşiğine sürüklüyor, maaşları ödeyebilmek için İstanbul halkına su zamları, otopark zamları getirmeye çalışıyordu!



*Ulaşımdan eğitime, temel ihtiyaçlardan İstanbul halkının konforuna kadar her alanda ibretlik bir "askıda belediyecilik" örneği sergiliyordu!



AK Parti olarak yeni yönetimin meclise getirdiği tekliflerden sadece yüzde 2'sine hayır oyu verdiklerinin altını çizen Göksu, "Bu teklifler ise temel prensiplerimize ters düşen uygulamalardı. CHP'nin diğer tüm tekliflerine, yani meclise getirdikleri tekliflerin yüzde 98'ine evet oyu verdik. AK Parti ya da CHP demeden, belediye yönetimini İstanbul halkına hizmet götürmesi için teşvik ettik" diye konuştu.