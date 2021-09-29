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Çorap üzerindeki simge kenti karıştırdı!

Çorap üzerindeki simge kenti karıştırdı!

Sivas’ta çorap başta olmak üzere tekstil sektöründe faaliyet gösteren Yıldırım Çorap Fabrikası’nın, üzerinde Allah lafzı bulunan çoraplar ürettiğine dair gündeme gelen iddialar üzerine yetkililer tarafından açıklama yapıldı.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 16:10
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 16:27
Çorap üzerindeki simge kenti karıştırdı!

Konu ile ilgili fabrika yetkilileri çoraplara Allah lafzı işlendiği ve çalışanların bu durumu protesto ederek iş bıraktığı iddiasını yalanladı.

Firma yetkilisi Ahmet Yılmaz'dan alınan bilgilere göre 'Orada Allah ismi yoktur. Üzerindeki marul deseni. Oradaki motifimiz marul motifidir. Allah lafzı ile yan yana getirdiğiniz zaman Elif'in altında çizgi olmaz. Vav'ların altında da çizgi olmaz. Arapçanız varsa bilirsiniz. Allah lafzını anımsatıyor mu evet anımsatabilir. Ama bizim oradaki onu yapış amacımız marul. Burada dini duygulara ne kadar önem verdiğimizi herkes bilir. Burada 950 kişi çalışıyor' dedi.

Bu çorapları kimler için ürettikleri sorusuna 'Çorapları kime ürettiğimizi açıklayamam. Ürünlerimizin % 99'u ihraçtır. Kime üretildiği önemli değil.' cevabını veren yetkili üretimin durduğu yönündeki iddialara ise 'Üretim durmadı. Çalışmalarımız devam ediyor. Faal bir şekilde yoğun olarak çalışıyoruz. Üretimi durdurma gibi bir olayımız asla olmadı.' dedi.

Konuyla alakalı yasal haklarını kullanacaklarını ve avukatlarının bu konuda devreye girdiğini ifade eden yetkililer 'insanları kin ve nefrete teşvik edenlerle ilgili adli süreç başlattık' dedi.


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