Balotelli, Adana'da bir düğüne katıldı

Transfer sezonunun flaş takımlarından Adana Demirspor, yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirdi.



Adana ekibinin en çok ses getiren transferi ise Mario Balotelli oldu. Yıldız oyuncu, maç içinde ve dışında haber olmaya devam ediyor.



DÜĞÜNDE DANS ETTİ

Yıldız oyuncu, bu sefer de Adana'da bir düğüne katıldı.



Gelin, damat ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la piste çıkan Balotelli, uzun süre dans etti.



Balotelli'nin o anlarını davette bulunan bir kişi, telefon kamerasıyla kaydetti.