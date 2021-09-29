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Adalar'da korkutan deprem!

Adalar'da korkutan deprem!

AFAD, Adalar Denizi'nde Bodrum'a 58.93 km uzaklıkta 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Adalar Denizi'nden sonra Akdeniz'de de 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:18
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:19
Adalar'da korkutan deprem!

AFAD, Adalar Denizi'nde Bodrum'a 58.93 km uzaklıkta 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, 6.89 km derinlikte gerçekleşti.

AKDENİZ'DE SALLANDI!

AFAD, Adalar Denizi'nden sonra Akdeniz'de de 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 14.54'de gerçekleşen deprem 7.20 km derinlikte meydana geldi.


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