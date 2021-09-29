Adalar'da korkutan deprem!

AFAD, Adalar Denizi'nde Bodrum'a 58.93 km uzaklıkta 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Adalar Denizi'nden sonra Akdeniz'de de 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.