Adalar'da korkutan deprem!

AFAD, Adalar Denizi'nde Bodrum'a 58.93 km uzaklıkta 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Adalar Denizi'nden sonra Akdeniz'de de 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Adalar Denizi'nde Bodrum'a 58.93 km uzaklıkta 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, 6.89 km derinlikte gerçekleşti.
AKDENİZ'DE SALLANDI!
AFAD, Adalar Denizi'nden sonra Akdeniz'de de 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 14.54'de gerçekleşen deprem 7.20 km derinlikte meydana geldi.