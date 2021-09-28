USD (Alış - Satış) : 8,86 - 8,87 EURO (Alış - Satış) : 10,35 - 10,37
Ana Sayfa.
Siyaset
'Yerinde Olsam Koltuğu Bırakırdım'

'Yerinde Olsam Koltuğu Bırakırdım'

Muharrem İnce'nin hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. İnce, Kılıçdaroğlu için "Yani ben Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ben Kılıçdaroğlu’nun yerinde olsaydım o koltuğu bırakırdım." dedi.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 15:48
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 16:05
'Yerinde Olsam Koltuğu Bırakırdım'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muhharrem İnce, FOX TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İnce, "Yerinde olsam koltuğu bırakırdım" dedi.

İnce'nin açıklamaları şu şekilde: (Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusu) Kılıçdaroğlu aday olsa da adayım. Ben artık başka partideyim. Ben CHP'de kalmış olsaydım desteklerdim. Sonuna kadar, doğrusunun o olduğuna inanıyorum. Ben şuna inanıyorum. Sistem belli. Bir partinin genel başkanı o partinin en ileri gelen adamıdır. O olmuyorsa ülkeyi yönetmeye aday, başkasını aday yapıyorsa o koltuğu bırakmalıdır. Yani ben Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım o koltuğu Muharrem İnce'ye bırakırdım. Derdim ki sen "Sen Cumhurbaşkanı adayı oldun. Partiden de 8 puan fazla aldın. Yolun açık olsun. Bir ağabeyin olarak yanındayım. Ne zaman yardıma ihtiyacın olursa ben buradayım. Kurultaya gidiyoruz seçibebilirsen seçil" derdim. Destek de vermezdim, kenarda dururdum. Bugün böyle olsaydı yüzde 40'ların üzerinde bir parti olurdu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı