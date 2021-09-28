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Terör örgütünden alçak saldırı!

Terör örgütünden alçak saldırı!

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmiyor. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladı.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 17:05
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 17:06
Terör örgütünden alçak saldırı!

Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmiyor. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladı.

Masum sivilleri katletmekten başka bir amacı olmayan PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri unutmamalıdır ki bölgenin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürecek, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!


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