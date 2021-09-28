Meslektaşını öldüren doktor hakkında karar verildi

İstanbul Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesinde 11 Ekim 2019 tarihinde Dr. Yavuz Sümter, meslektaşı Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.





İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Yavuz Sümter, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Sümter'in öldürdüğü Kaan Erol'un annesi Nilay Erol ve babası Metin Erol ile tarafların avukatları, İstanbul Adliyesindeki duruşma salonunda hazır bulundu.



Duruşmada Cumhuriyet savcısı, Sümter'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talebini tekrarladı.





CAZADA İNDİRİM YAPILMADI



Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise Sümter'i "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirime gitmedi.



