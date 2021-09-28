Masterchef'te gergin anlar! Şükrü ve Sergen...

Masterchef ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Karadeniz mutfağında hünerlerini sergileyecekler. Her hafta olduğu gibi bu haftada mavi ve kırmızı takım olarak ayrılan yarışmacılar dokunulmazlık kazanmak için büyük mücadele verecek.



Haftanın ilk takım oyununda kozların paylaşıldığı yarışmada gergin anlar da yaşandı. Yemekler yapıldıktan sonra şeflerin tadıma geçtiği sırada Sergen'in yorumu Şükrü'yü sinirlendirdi.



Sergen'in "Onlarınki muhacir sütlacı gibi olmuş" demesi üzerine Şükrü, "Kendini öv de karşındakini kötüleme" diyerek tepki verdi. Sergen bu sözler üzerine Şükrü'ye "Ayıp yaptın" diyerek söylendi.



Daha sonra yarışmacılar balkon alanına çıktı. Şükrü'nün daha sonra Sergen'in yanına gittiği görüldü. Sergen'in "Yalakalık yapacaksın diye beni orada ezdiremezsin çıkışı" Şükrü'yü adeta deliye döndürdü.



'Kim yalakalık yapıyor' diyen Şükrü ve Sergen'i arkadaşları ayırdı. Gerilimin had safhaya çıktığı Masterchef'te ise dokunulmazlık oyununun kazananı merak konusu oldu.

