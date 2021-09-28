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FETÖ'ye dev operasyon! 8 ilde gözaltı!

FETÖ'ye dev operasyon! 8 ilde gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturmada 13, emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 13 olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 09:02
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 09:03
FETÖ'ye dev operasyon! 8 ilde gözaltı!

Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup 3'ü aktif görevde 10'u daha önce ilişiği kesilmiş olan 13 kişi ile örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisindeki polis eşlerine 'sohbet ablalığı' yaptığı tespit edilen 13 kişi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


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