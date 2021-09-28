Akçaabat Köftesi Nasıl Yapılır? Masterchef Akçaabat Köftesi Tarifi

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde geleneksel lezzetlerimizden olan Akçaabat köftesi yapıldı. Ünlü şeflerin tarifine göre yapılan Akçaabat köftesinin yayınlanması üzerine ‘Akçaabat köftesi nasıl yapılır?' sosyal medyanın en çok aratılanları arasına girmeyi başardı. Binlerce kişinin heyecanla araştırdığı Masterchef Akçaabat köftesi tarifini sizler için haberimizin detaylarında paylaştık. İşte Masterchef Akçaabat köftesi tarifi…





Akçaabat Köftesi İçin Malzemeler:

Akçaabat Köftesi Tarifi Nasıl Yapılır?



Akçaabat Köftesi Nasıl Pişirilir?

Akçaabat Köfte Püf Noktaları Nelerdir?

• 500 gram dana kıyma• 100 gram yağlı kuzu boşluk eti• 4 diş sarımsak• 1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı• 1 tatlı kaşığı tuz• 1 çay kaşığı karabiber• 2 adet domates• 2 adet yeşil sivri biberEvde kolay Akçaabat köftesi tarifi için ilk olarak Trabzon ekmeğinin içini rondodan geçirin. Rondodan geçirdiğiniz ekmekleri kuruması için geniş bir kap içerisine alın ve bir geceüzerini tülbent ile örterek bekletin. Bu işlem ekmeklerin kıtır kıtır olması için son derece önemlidir ve mutlaka uygulanmalıdır. Ertesi gün 500 gram dana kıyma ve 100 gram yağlı kuzu boşluk etini çekerek karıştırın. İyi bir şekilde harmanladıktan sonra iyice karışması için 5 dakika yoğurun. Ardından yoğurduğunuz karışımın içerisine sarımsak, tuz ve karabiber ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı rulo haline getirin buzdolabında 30 dakika bekletin. Buzdolabında bekleyen harç yarım saatin sonunda dinlenmiş olacaktır. Yarım saatin sonunda dolaptan çıkardığınız karışımı bıçak yardımıyla porsiyonlara ayırın.Porsiyonlara ayırdığınız Akçaabat köftesini iyi bir şekilde ısınan ve yağlanan döküm tavada kızartın. Arkalı önlü bir şekilde kızarttığınız tavada köftelerin tamamını kızarttıktan sonra domates ve biberleri tavaya dizin. Sebzeleri hafifçe közledikten sonra köftelerle birlikte servise hazır hale getirin. Peki,• Akçaabat köftesinin en önemli noktası güzel bir şekilde yoğurmaktır. Harcı iyi bir şekilde yoğurulan Akçaabat köftesi son derece lezzetli olur.• Akçaabat köftesi hazırlandıktan sonra dolapta saklanacaksa mutlaka saklama kabı içerisinde ve birbirine yapışmayacak şekilde yerleştirilmelidir.• Köfte harcına isteğe bağlı olarak eklenebilecek olan maden suyu köftenin daha yumuşak olmasını sağlar.Bu püf noktalara dikkat ederek Akçaabat köftesini uzun süre saklayabilir ve daha yumuşak köfteler elde edebilirsiniz.? sorusunun cevabını arıyorsanız sizlerle paylaştığımız evde kolay Akçaabat köftesi tarifi ile kolaylıkla Akçaabat köftesi yapabilirsiniz. Dilerseniz ölçüleri artırarak daha fazla porsiyon çıkarabilirsiniz.Afiyet olsun.