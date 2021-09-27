Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'ın güneyinde yer alan Girit Adası'nda saat 09.17 itibarıyla şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Reuters haber ajansının aktardığına göre 6.5 olarak saptandı. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre ise deprem 5.7 şiddetinde gerçekleşti.



TSUNAMİ RİSKİ

Henüz adadan bir hasar veya can kaybı bilgisi alınamadı. Ancak, Akdeniz'de bulunan adada deprem sonrası tsunami riski oluştu. Tsunamiye karşı uyarılarda bulunuluyor.



Depremin merkez üssünün, 9,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



Ayrıntlar geliyor...

