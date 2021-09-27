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Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'ın güneyinde yer alan Girit Adası'nda saat 09.17 itibarıyla şiddetli bir deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre depremin büyüklüğü 6. 5 şiddetinde olarak ifade edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin şiddeti 5.7 olarak belirtildi. Girit Adası'nda depremin ardından tsunami riski oluştu...

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:37
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:56
Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'ın güneyinde yer alan Girit Adası'nda saat 09.17 itibarıyla şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Reuters haber ajansının aktardığına göre 6.5 olarak saptandı. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre ise deprem 5.7 şiddetinde gerçekleşti.

TSUNAMİ RİSKİ
Henüz adadan bir hasar veya can kaybı bilgisi alınamadı. Ancak, Akdeniz'de bulunan adada deprem sonrası tsunami riski oluştu. Tsunamiye karşı uyarılarda bulunuluyor.

Depremin merkez üssünün, 9,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Ayrıntlar geliyor...


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