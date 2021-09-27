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WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor

WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Payments özelliği aldığı yeni güncellemelerle kullanıcılara önemli bir seçenek sunmaya başlıyor.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:12
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:40
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor

WhatsApp Payments özelliği aldığı yeni güncellemelerle kullanıcılara para iadesi seçeneği sunacak.

WhatsApp Pay, popüler sohbet uygulaması için birkaç gelir akışından biri. Şirket şimdi daha fazla insanın bu ödeme hizmetini kullanmasını sağlamak için bazı yeni özellikler ekliyor. Bu özellikler arasında para iadesi ve para transferi seçenekleri bulunuyor.

WABetaInfo tarafından hazırlanan bir rapora göre WhatsApp, Android uygulamasının beta sürümünde bir geri ödeme özelliği üzerinde çalışıyor. Geçen Kasım ayında şirket, iki yıl boyunca test modunda çalıştırdıktan sonra Hindistan'da WhatsApp Pay'i piyasaya sürmüştü.

WhatsApp Pay'in aldığı yeni özellikler arasında geri ödeme seçeneği mevcut. Buna göre kullanıcılar WhatsApp üzerinden alışveriş yaptıklarında 48 saat içerisinde para iadesi alabilecekler. Buna ek olarak para transferi özelliği de sunmayı planlayan platform tüm bu işlemleri uçtan uca şifreleme yöntemi ile en güvenilir şekilde sunacak.

Geçtiğimiz günlerde Telegram'ın da canlı görüşmeleri kaydedeceği haberi çıkınca kullanıcılar en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında olan WhatsApp'a geri dönmeye başladılar. Şirket de bu durumun farkında olacak ki platformuna daha çok kullanıcı çekmek için birbirinden farklı özellikler sunmaya devam ediyor. WhatsApp Pay'e gelecek bu yeni özellikler henüz test aşamasında. Tüm testlerin problemsiz gerçekleşmesi durumunda özellik daha geniş bir sürüme yayılacaktır. Bu kapsamda özelliği ülkemiz de alacaktır desek yanlış olmaz.

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