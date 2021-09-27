Süper Lig’de Bu Hafta Hangi Maçlar Var? Süper Lig 8. hafta maç programı

Süper Lig'de sekizinci haftanın başlamasına sayılı günler kaldı! Heyecanın dorukta olduğu bir haftanın ardından yeni bir hafta daha başlarken bu haftanın açılış maçını Antalyaspor- Adana Demirspor gerçekleştirecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği maçta iki takım da galibiyet için savaşacak. Seyircinin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de nefes kesen mücadelelerle geçen bir ayın ardından Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig 8. Hafta maç fikstürü…









SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ PROGRAMI



İşte 2021-2022 sezonunun merakla beklenen01.10.2021 20:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK01.10.2021 20:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş.02.10.2021 13:30 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR02.10.2021 16:00 YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş.02.10.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR02.10.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR03.10.2021 13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR03.10.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ALTAY03.10.2021 16:00 FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.03.10.2021 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş.Süper Lig'in 8. Hafta maçlarını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler Süper Lig 8. hafta maçlarını beIN Sports, beIN sports max kanalları üzerinden takip edebilecek.