Süper Lig’de Bu Hafta Hangi Maçlar Var? Süper Lig 8. hafta maç programı

Süper Lig heyecanı nefes kesen mücadelelerle devam ediyor! Milyonlarca futbolseverin heyecanla takip ettiği Süper Lig’de sekizinci hafta başladı. Çekişmeli müsabakalarla geçecek bir haftaya hazırlık yapılırken futbol taraftarları ‘Süper Lig’de bu hafta kimlerin maçı var?’ Sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada sıklıkla konuşulan soruya Türkiye Futbol Federasyonu’ndan cevap geldi! Peki, Süper Lig’de bu hafta kimlerin maçı var? Süper Lig’de bu hafta hangi takımların maçı var? İşte Süper Lig 8. Haftanın fikstürü…
Süper Lig'de sekizinci haftanın başlamasına sayılı günler kaldı! Heyecanın dorukta olduğu bir haftanın ardından yeni bir hafta daha başlarken bu haftanın açılış maçını Antalyaspor- Adana Demirspor gerçekleştirecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği maçta iki takım da galibiyet için savaşacak. Seyircinin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de nefes kesen mücadelelerle geçen bir ayın ardından Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig 8. Hafta maç fikstürü…