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Süper Lig’de Bu Hafta Hangi Maçlar Var? Süper Lig 8. hafta maç programı

Süper Lig’de Bu Hafta Hangi Maçlar Var? Süper Lig 8. hafta maç programı

Süper Lig heyecanı nefes kesen mücadelelerle devam ediyor! Milyonlarca futbolseverin heyecanla takip ettiği Süper Lig’de sekizinci hafta başladı. Çekişmeli müsabakalarla geçecek bir haftaya hazırlık yapılırken futbol taraftarları ‘Süper Lig’de bu hafta kimlerin maçı var?’ Sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada sıklıkla konuşulan soruya Türkiye Futbol Federasyonu’ndan cevap geldi! Peki, Süper Lig’de bu hafta kimlerin maçı var? Süper Lig’de bu hafta hangi takımların maçı var? İşte Süper Lig 8. Haftanın fikstürü…

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:42
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:47
Süper Lig’de Bu Hafta Hangi Maçlar Var? Süper Lig 8. hafta maç programı

Süper Lig'de sekizinci haftanın başlamasına sayılı günler kaldı! Heyecanın dorukta olduğu bir haftanın ardından yeni bir hafta daha başlarken bu haftanın açılış maçını Antalyaspor- Adana Demirspor gerçekleştirecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği maçta iki takım da galibiyet için savaşacak. Seyircinin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de nefes kesen mücadelelerle geçen bir ayın ardından Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig 8. Hafta maç fikstürü



SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ PROGRAMI


İşte 2021-2022 sezonunun merakla beklenen Süper Lig 8. Hafta maç programı;

01.10.2021 20:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

01.10.2021 20:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

02.10.2021 13:30 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR

02.10.2021 16:00 YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş.

02.10.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR

02.10.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR

03.10.2021 13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR

03.10.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ALTAY

03.10.2021 16:00 FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.

03.10.2021 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş.


Süper Lig'in 8. Hafta maçlarını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler Süper Lig 8. hafta maçlarını beIN Sports, beIN sports max kanalları üzerinden takip edebilecek.

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