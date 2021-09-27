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Nereye Gitse Durum Bu! Macron'a Yumurtalı Saldırı!

Nereye Gitse Durum Bu! Macron'a Yumurtalı Saldırı!

Geçtiğimiz aylarda tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, bu sefer de Lyon kentine gerçekleştirdiği ziyarette bir protestocu, yumurta fırlattı. Yumurta, Macron'un omzuna gelirken, protestocuya Macron'un korumaları müdahalede bulundu ve alandan uzaklaştırdı.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 15:05
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 15:13
Nereye Gitse Durum Bu! Macron'a Yumurtalı Saldırı!

Geçtiğimiz haziran ayında Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrası bir kişinin tokatlı saldırısına uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şimdi de yumurtalı saldırıya maruz kaldı.

Geçtiğimiz aylarda tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, bu sefer de Lyon kentine gerçekleştirdiği ziyarette bir protestocu, yumurta fırlattı. Yumurta, Macron'un omzuna gelirken, protestocuya Macron'un korumaları müdahalede bulundu ve alandan uzaklaştırdı.14:31

Lyon kentine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında kendisiyle selamlaşmak isteyenlere yaklaşan Macron'a, o anda arka taraflarda bulunan bir kişi tarafından yumurta fırlatıldı.

Yumurta Macron'un omuzuna çarpıp sekerek yere düştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u korumaları güvenlik çemberine alırken, yumurta fırlatan kişi olay yerinden uzaklaştırıldı.

'YANIMA GETİRİN'
Macron, yumurta fırlatan kişinin kendisine getirilmesini isteyerek, 'Bana söyleyeceği bir şey varsa gelsin. Sonra onu görmeye gideceğim. Git al' diye seslendi.


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