Başkan Erdoğan Kabineyi topladı!

Yeni haftanın ilk gününde gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde. Erdoğan, Kabine'yi topladı. Kabinenin gündeminde fahiş fiyatla mücadele, yeni yasama yılının yol haritası, koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları var. İşte Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının gündemine dair edinilen son dakika bilgileri:



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklama yapacak.



Başkan Erdoğan'ın toplayacağı kabinede öncelikli gündem fahiş fiyatlarla mücadele olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı. En yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirildi. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.



VAKALAR 25 BİN BANDINDA; YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?



Ve tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de son 2 yıldır gündemini domine eden koronavirüsle mücadele de kabine gündemine olacak. Vaka sayılarının 25 bin bandına oturduğu kovid salgınında yeni tedbirler alınması beklenmese de aşılama ve vaka artışının değerlendirilmesi bekleniyor.



KOVİD SALGINI ÇERÇEVESİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM



Yüz yüze eğitim, artan vaka ve vefat sayılarıyla aşılama oranları ele alınacak. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum gerçekleştirecek.



YENİ YASAMA YILI VE MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR



1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı da kabinenin gündeminde olacak. Hangi yasaların öncelikli olacağına ve çalışma takviminde yol haritasının nasıl şekilleneceğine kabinede karar verilecek.





Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen BM toplantısı ziyaretinden yeni dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleriyle ABD temaslarını paylaşacak





Kabine toplantısında, Başkan Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler zirvesi ve Türkevi açılışı için gittiği ABD'deki temaslarıyla ilgili istişare ve değerlendirmelerini paylaşması da bekleniyor.



GÖZLER BAŞKAN'DA: Türkiye'nin sıcak gündemini belirleyen toplantının gerçekleşme saati 15.00 olarak belirlendi. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.



