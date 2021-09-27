Bankalardan dev promosyon! Emekliye 1750 TL!

Emekli müşteri çekmek isteyen bankalar hem promosyonda hem hizmette yarışıyor.



Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara 750 lira promosyon

ödenirken, tutar kampanyalarla bin 750 liraya kadar çıkıyor. Emekli yakınını getirenlere de 250 lira ödeme yapanlar var.



Sunulan imkanlar promosyonla da sınırlı değil. İşte bazı kampanyalar:



AKBANK: Maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor. Maaş yatmadan 2 gün önce hesaptan faizsiz para çekme fırsatı da sunuyor.



İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira ödüyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel dönemsel kredi ve mevduat kampanyaları düzenliyor, ücretsiz

havale ve EFT imkanı sağlıyor.



DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Faturada indirim, özel faizli kredi ve sigorta kolaylıkları sağlıyor.



GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her arkadaşı için 150 lira veriyor. Maaşı tek

tuşla çekme, kredilerde özel faiz oranı gibi imkanlar sağlıyor.



HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.



ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 2 otomatik fatura talimatı verenlere, ilaveten 500 lira hediye ediyor. Özel faizli kredi, ücretsiz tıbbi danışmanlıkambulans gibi imkanlar sunuyor.



KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira ödüyor. Kredi kartıyla yıl sonuna kadar ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan, sağlık ve eğitim harcamalarında 5 taksit sunuyor.



QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira veriyor. Ücretsiz havale-EFT, tüm banka ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, şubelerde işlem önceliği, Emekli Bankacılığı Hattı gibi imkanlar sunuyor. Emekli kredi kartına ilk yıl üyelik ücreti almıyor.



TEB: Maaşını taşıyarak 2 fatura ödeme talimatı verenlere maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca kredi kartıyla market ve sağlık harcamalarına ayda 50, 6 ayda toplam 300 liraya varan indirim yapıyor.



VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira promosyon veriyor. Ücretsiz para çekim, HGS etiketi imkanı sunuyor, kredi kartlarından aidat, EFT ve havalelerden masraf almıyor.



ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.250, 1.500, 1.750 lira ödüyor. Sınırsız sayıda ücretsiz havale-EFT, tüm banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim, şubede işlem önceliği, Emekli Destek Hattı, 3 ay ötelemeli-özel faizli kredi gibi imkanlar sağlıyor.



YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.



ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.



FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor