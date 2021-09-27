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Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Afganistan Konulu Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:33
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:09
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

AZERBAYCAN MESAJI

Burada hitapta bulunan Çavuşoğlu, toplantının, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı 44 günlük savaşın başlangıcının yıl dönümüne denk geldiğine dikkati çekerek 'Bu vesileyle başta Azerbaycanlı kahramanlarımız olmak üzere vatanlarımızın savunması ve bağımsızlığı için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.' dedi.

Türk Konseyi'nin Afganistan konusunu ilk kez ele aldığını belirten Çavuşoğlu, 'Afganistan'daki gelişmelerin küresel boyuttaki etkileri var. Ancak Türk dünyası Afganistan'ın komşusu olarak bu gelişmelerin etkisini daha fazla hissediyor ve hissedecek. Ayrıca Afganistan'da milyonlarca Türk soylunun yaşaması da bizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu toplantıyı da Afganistan'ın hepimiz için taşıdığı önem nedeniyle teklif ettim. Teklifimi kabul edip buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.' ifadesini kullandı.

'AFGANİSTAN İLE ÖZEL İLİŞKİLERİMİZ VAR'
Çavuşoğlu, bu toplantının tek başına bile Türk Konseyi'nin uluslararası alanda yükselen profilinin göstergesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

'Bugün burada Türk dünyasının birliği ve uluslararası konulardaki iş birliğimize dair güçlü bir mesaj vereceğiz. Bugün şu konuları ele alabileceğimizi düşünüyorum: Afganistan'da ekonomik istikrar ve insani yardım çabalarını nasıl destekleyebiliriz? Kapsayıcı bir yönetimi nasıl teşvik edebiliriz? Yeni bir göç dalgasının önüne nasıl geçebiliriz? Ülkede terör gruplarının tekrar kök salmasını önlemeye nasıl katkı sağlayabiliriz?'

Toplantıda, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in düzenlenecek liderler zirvesinin hazırlıklarıyla ilgili raporunu da ele alacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, 'Afganistan'la özel ilişkilerimiz var. Bu nedenle toplantı sonunda yapacağımız ortak bildiriyle dünyaya güçlü bir mesaj vermemiz önem taşıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

BİZ ATACAĞIMIZ ADIMLARI AZERBAYCAN'LA BİRLİKTE PLANLAR, BİRLİKTE ATARIZ'

Bakan Çavuşoğlu, gazetecinin, 'Ermenistanlı mevkidaşınızla ilişkilerin normalleşmesi için görüşmeniz olacak mı? Olursa gündemde hangi konular var?' şeklindeki sorusu üzerine, 'Böyle bir planlama yok. Paşinyan'ın seçimden sonra olumlu mesajları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızda bu mesajlara olumlu cevap verdi. Temennimiz bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Azerbaycan'ın Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifi oldu. Henüz Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Biz atacağımız adımları Azerbaycan'la birlikte planlar, birlikte atarız' cevabını verdi.


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