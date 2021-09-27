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Sağlık
27 Eylül Koronavirüs verileri paylaşıldı!

27 Eylül Koronavirüs verileri paylaşıldı!

Sağlık Bakanlığı 27 Eylül'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." dedi. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs tablosu...

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 20:32
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 20:33
27 Eylül Koronavirüs verileri paylaşıldı!

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:


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