Meteoroloji uyardı! 5 gün sürecek!

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta için 28 Eylül ile 2 Ekim tarihi arasında beş gün boyunca sürecek yağış uyarısında bulundu. İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak yağışlarla beraber sıcaklıkların ise batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.



5 GÜN BOYUNCA SÜRECEK!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yayımladığı orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporunda 28.09.2021-02.10.2021 tarihleri aralığında İstanbul dahil birçok ilin yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.



Bir süredir yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta ise normal seyrine geri dönmesi bekleniyor.



26 Eylül tarihli Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA (BUGÜN - 26 EYLÜL 2021)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



KOCAELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



EGE



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus görülmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



DENİZLİ 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



İZMİR 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



HATAY 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus görülmesi bekleniyor.



ANKARA 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



ÇANKIRI 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



KONYA 11°C, 24°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus görülmesi bekleniyor.



BOLU 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP 16°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



TOKAT 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA 12°C, 27°C

Az bulutlu



VAN 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT 7°C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık