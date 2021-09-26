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Meteoroloji uyardı! 5 gün sürecek!

Meteoroloji uyardı! 5 gün sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu tahmin raporuna göre önümüzdeki hafta Salı günü itibarıyla beş gün boyunca birçok il yağışlı havanın etkisi altına girecek. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta ülke genelinde artış göstereceği bildirilirken yağışlı havanın İstanbul’da da etkili olacağı kaydedildi

Ekleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 18:38
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 18:39
Meteoroloji uyardı! 5 gün sürecek!

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta için 28 Eylül ile 2 Ekim tarihi arasında beş gün boyunca sürecek yağış uyarısında bulundu. İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak yağışlarla beraber sıcaklıkların ise batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

5 GÜN BOYUNCA SÜRECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yayımladığı orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporunda 28.09.2021-02.10.2021 tarihleri aralığında İstanbul dahil birçok ilin yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

Bir süredir yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta ise normal seyrine geri dönmesi bekleniyor.

26 Eylül tarihli Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA (BUGÜN - 26 EYLÜL 2021)
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

ANKARA 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C, 27°C
Az bulutlu

VAN 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 7°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık


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