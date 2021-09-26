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Karşılaşmada 11'ler belli oldu!

Karşılaşmada 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe zorlu Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma önce her iki takımın da 11'leri belli oldu

Ekleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 14:51
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 15:00
Karşılaşmada 11'ler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması, 26 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek
.
HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? hANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe maçı saat 16:00'da oynanacak. Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports HD 1 kanalında canlı
yayınlanacak.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf (Muhtemel) Fenerbahçe: Altay, Min Jae - Kim, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Diego Rossi, Berisha

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig'in 7. Haftasında oynanacak olan mücadelenin hakeminin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.

HATAYSPOR SON 4 MAÇTA YENİLMEDİ!

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan
yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı. Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan
Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.


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