Karşılaşmada 11'ler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması, 26 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek

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HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? hANGİ KANALDA?



Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe maçı saat 16:00'da oynanacak. Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports HD 1 kanalında canlı

yayınlanacak.



HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ



Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf (Muhtemel) Fenerbahçe: Altay, Min Jae - Kim, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Diego Rossi, Berisha



HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?



Spor Toto Süper Lig'in 7. Haftasında oynanacak olan mücadelenin hakeminin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.



HATAYSPOR SON 4 MAÇTA YENİLMEDİ!



Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan

yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı. Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan

Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

