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Feci Kaza! Kafa Kafaya Çarpıştılar!

Feci Kaza! Kafa Kafaya Çarpıştılar!

Bitlis'te kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ekleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 22:29
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 22:33
Feci Kaza! Kafa Kafaya Çarpıştılar!

Kaza akşam saatlerinde Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde meydana geldi. Göçerlerin malzemelerini taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yolun kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, ambulans, Jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı





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