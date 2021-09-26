Başkan Erdoğan'dan yürek ısıtan paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sosyal medyada yürek ısıtan paylaşım. Torunu Aybike'nin kedisinin fotoğraflarını paylaşan Başkan Erdoğan, 'Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı' ifadelerini kullandı.



İşte o paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.









Başkan Erdoğan'ın paylaşımın altına çok sayıda yorum gelirken, vatandaşlar kendi hayvan dostlarıyla fotoğraflarını da iletinin altına etiketlemeyi ihmal etmedi.

















