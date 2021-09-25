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Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu!

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gökçek açıklamalarında "Fetö'cülükle suçlanacak birisi varsa o kişi Mansur Yavaş'tır! Mansur Yavaş hakkında önümüzdeki hafta sayısız suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 19:46
Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 19:56
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gökçek açıklamalarında 'Fetö'cülükle suçlanacak son iki kişiden biriyim. Birincisi Cumhurbaşkanım ikincisi benim. Fetö'cülükle sorgulanacak birisi varsa o kişi Mansur Yavaş'tır! Mansur Yavaş hakkında önümüzdeki hafta sayısız suç duyurusunda bulunacağım' ifadelerini kullandı.


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