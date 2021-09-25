Mansur Yavaş'ın yurt algısı ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üniversite öğrencilerini yurda yerleştirme projesinin algı yönetiminden ibaret olduğu kısa sürede ortaya çıktı.Yavaş'ın, yurt ihtiyacı olan öğrencilere yer açmak amacıyla evsizlerin kaldığı barınma evlerinde kalan evsizlerle hasta yakınlarının kaldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Şefkatevleri'ni boşaltarak öğrencileri yerleştirdiği ortaya çıktı.



Yavaş, üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacını karşılamak amacıyla evsizler ile hasta yakınlarını sokağa attı.



Yavaş'ın yurt ihtiyacı olan öğrencilere yer açmak amacıyla evsizlerin kaldığı barınma evlerinde kalan evsizler ile hasta yakınlarının kaldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Şefkatevleri'ni boşaltarak öğrencileri yerleştirdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde önceki yönetim tarafından evsizlerin barınma ihtiyacına kısa süreli çözümler getirmek amacıyla kurulan barınma evleri ve hasta yakınlarının kalması için tasarlanan 'Şefkatevleri'nde kalan vatandaşlar Yavaş'ın "algı operasyonu" amacıyla yerlerinden edildi.







