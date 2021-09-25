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25 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı!

25 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı!

25 Eylül koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabı üzerinden açıklandı ve il il Covid-19 tablosu halka ulaştırıldı. Vatandaşların güncel olarak takip ettiği iyileşen, vaka ve vefat sayıları bugün de duyuruldu. Aşılama oranlarının hızla sürdürüldüğü ülkemizde bugün vaka sayısı ve vefat sayısı kaç oldu? İşte son dakika 25 Eylül koronavirüs tablosu.

Ekleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 21:17
Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 21:18
25 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı!

Günlük koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ve Bakan Koca'nın Twitter hesabında açıklanıyor. İl il vaka sayıları, vefat ve iyileşme oranları, aşılama oranları renklendirilmiş tablo ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. 25 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika bugün vaka sayısı ve vefat sayısı kaç oldu? İşte il il Covid-19 tablosu.

25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

25 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;



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