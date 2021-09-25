25 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı!

25 Eylül koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabı üzerinden açıklandı ve il il Covid-19 tablosu halka ulaştırıldı. Vatandaşların güncel olarak takip ettiği iyileşen, vaka ve vefat sayıları bugün de duyuruldu. Aşılama oranlarının hızla sürdürüldüğü ülkemizde bugün vaka sayısı ve vefat sayısı kaç oldu? İşte son dakika 25 Eylül koronavirüs tablosu.