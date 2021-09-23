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Türk aile Golf turnuvasında birinci oldu

Türk aile Golf turnuvasında birinci oldu

Audemars Piguet'in 10-12 Eylül 2021 tarihleri arasında İtalya Castiglion Del Bosco'da düzenlediği AP Golf Trophy Cup'ta diş hekimi İlker Erdoğan, eşi Ayşen Erdoğan ve kızları Almina Erdoğan en iyi skoru alarak takım halinde birinci oldu.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:50
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:11
Türk aile Golf turnuvasında birinci oldu

Audemars Piguet'in 10-12 Eylül 2021 tarihleri arasında İtalya Castiglion Del Bosco'da düzenlediği AP Golf Trophy Cup'ta diş hekimi İlker Erdoğan, eşi Ayşen Erdoğan ve kızları Almina Erdoğan en iyi skoru alarak takım halinde birinci oldu.



İlker Erdoğan erkekler kategorisinde, Ayşen Erdoğan da kadınlar kategorisinde en uzun vuruş ödülü olan Longest Drive ödülünü de kazanmayı başardı. 14 handikap ve altı AP saat kullanıcılarının katıldığı turnuvada Erdoğan Ailesi, birincilik kazanan ilk Türk takım oldu.









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