Tarık Akan'ı unutamadı!

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından 75 yaşındaki Emel Sayın, önceki gün Etiler'de görüntülendi.



"İNANAMIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde Tarık Akan’ı ölüm yıldönümünde anan Sayın, “Tarık ı kaybettiğime inanamıyorum" diyerek, ünlü oyuncuyu hiçbir zaman unutmadığı belitti.



"ONU KAYBETMEK ÇOK ZOR GELDİ"

2017 yılında verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, "Tarık ile apayrı bir durum. Bir duygusal bağ var. Tarık'ı kaybetmek çok zor geldi bana. Çok şey öğretti bana" demişti.



Emel Sayın, bir film çekiminde Tarık Akan'ın kendisine söylediği cümleleri şöyle aktarmıştı: "Tarık bana 'Emel, bak seni seven adam yanında. Ve sen onu seviyorsun. Onun gözlerine bakarak aşkını anlatan bir şarkı söyleyeceksin. Lütfen toparla sadece bunu düşün' dedi. Ve ben kendime geldim. Hiçbir şey olmamış gibi şarkıyı söyledim."



