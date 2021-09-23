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Soylu yeni rekoru duyurdu!

Soylu yeni rekoru duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha. Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi." dedi.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:56
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:57
Soylu yeni rekoru duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 566 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha. Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.



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