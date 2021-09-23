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Yaşam
Restoranda fare paniği

Restoranda fare paniği

Asya ülkesinde yemek yiyenler, masalarının üzerinde fareyle karşılaştı. Korku dolu anlar, kameraya yansıdı.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:56
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:00
Restoranda fare paniği

Çin'de bir restoranda yaşanan görüntüler, müşterileri paniğe sevk etti.

Guangdong eyaletinin Foshan şehrindeki restoranda müşteriler, olacaklardan habersiz yemek yiyordu.

FARE YEMEK MASASINDA ORTAYA ÇIKTI
Bir anda masanın üzerinde farenin belirmesiyle restoranın atmosferi değişti.

Fare koşuşturmaya başlarken, ayağa kalkıp masadan uzaklaşan müşterilerden bazıları çığlık attı.



YEMEKLERİN ARASINDA DOLAŞTI
Bazı Çinlilerin, yiyeceklerin arasında dolaşan fareye karşı yemeklerini ellerine aldıkları görüldü. Yaşananlar, bir müşteri tarafından kaydedildi.


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