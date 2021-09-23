Restoranda fare paniği

Çin'de bir restoranda yaşanan görüntüler, müşterileri paniğe sevk etti.



Guangdong eyaletinin Foshan şehrindeki restoranda müşteriler, olacaklardan habersiz yemek yiyordu.



FARE YEMEK MASASINDA ORTAYA ÇIKTI

Bir anda masanın üzerinde farenin belirmesiyle restoranın atmosferi değişti.



Fare koşuşturmaya başlarken, ayağa kalkıp masadan uzaklaşan müşterilerden bazıları çığlık attı.







YEMEKLERİN ARASINDA DOLAŞTI

Bazı Çinlilerin, yiyeceklerin arasında dolaşan fareye karşı yemeklerini ellerine aldıkları görüldü. Yaşananlar, bir müşteri tarafından kaydedildi.



