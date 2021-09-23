Marketlerde Flaş Yasaklar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zincir marketler başta olmak üzere bütün marketlerdeki, denetimleri sürdürmek suretiyle, ciddi fiyat farklarını

ortadan kaldıracağız" açıklamasının sonrasında gözler bu alanda atılacak adımlara çevrildi. Hal Yasası ile fırsatçılığın önüne geçilecek, hallerin altyapısı yenilenecek ve modernizasyonu sağlanacak. Kamuoyunda "Hal Yasası" olarak tanınan 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Tespit edilen Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemeyle sebze ve meyve ticareti pazarında köklü dönüşümler öngörülüyor.