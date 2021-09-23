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Marketlerde Flaş Yasaklar!

Marketlerde Flaş Yasaklar!

AK Parti 1 Ekim'de açılacak meclis öncesi fiyat enflasyonun önüne geçilmesi için Hal Yasası'nı tekrar gündemine aldı. Hal Yasası ile market raflarındaki ürün fiyatlarının dengelenmesi için frigofirik (Isı değişimine duyarlı) araç almak isteyenlere teşvik verilmesi planlanıyor. Buna göre bir teşvik mekanizması kurulacak. AK Parti Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, "Nüfusu 5 binden az olan yerlerde zincir market olmamalı, besin sanayinde fason üretim yaptıramamalı" önerisinde bulundu.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:10
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:13
Marketlerde Flaş Yasaklar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zincir marketler başta olmak üzere bütün marketlerdeki, denetimleri sürdürmek suretiyle, ciddi fiyat farklarını
ortadan kaldıracağız" açıklamasının sonrasında gözler bu alanda atılacak adımlara çevrildi. Hal Yasası ile fırsatçılığın önüne geçilecek, hallerin altyapısı yenilenecek ve modernizasyonu sağlanacak. Kamuoyunda "Hal Yasası" olarak tanınan 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Tespit edilen Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemeyle sebze ve meyve ticareti pazarında köklü dönüşümler öngörülüyor.


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