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Manavgat'ta yangın çıktı!

Manavgat'ta yangın çıktı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 14:28
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 14:29
Manavgat'ta yangın çıktı!

Antalya Manavgat Köprülü Kanyon Milli Parkı Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisinde, saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye yönlendirilen 2 uçak ve 8 helikopterle havadan, Taşağıl ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince de karadan müdahaleye başlandı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının büyümeye devam ettiği belirtildi.

Bölgede dün çıkan orman yangınında da yaklaşık 1 dekar orman alanı zarar gördü.


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